الولايات المتحدة الامريكية تجدد التزامها بعلاقات قوية مع حكومة أفغانستان

محمد الفلاح - الأحد 15 أغسطس 2021

جددت الولايات المتحدة الأمريكية، التزامها بعلاقات قوية مع حكومة أفغانستان، وذلك بالتزامن مع تقدم طالبان على الأرض.



وقال أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، في اتصال هاتفي مع الرئيس الأفغاني أشرف غني: "ملتزمون بعلاقات دبلوماسية وأمنية قوية مع حكومة أفغانستان".

وشدد وزير الخارجية الأمريكي، خلال الاتصال، على "ضرورة الإسراع ببذل جهود دبلوماسية وسياسية للحد من العنف في البلاد".

من جانبه، هدد الرئيس الأمريكي جو بايدن حركة طالبان بأن أي تهديد لرعايانا سيواجه برد عسكري.

وقال الرئيس بايدن: "أبلغنا حركة طالبان أن أي إجراء يهدد مواطنينا سيواجه برد عسكري سريع وقوي"، مشيرا إلى أنه لن يورث الحرب في أفغانستان إلى رئيس الولايات المتحدة المقبل.

وكشفت وكالة رويترز عن أن مدينتي كابول وجلال آباد بشرق أفغانستان، هما الوحيدتان اللتان لم تسيطر عليهما حركة طالبان.

ورفع بايدن، السبت، عدد القوات الأمريكية المرسلة إلى أفغانستان، للمشاركة في إجلاء طاقم السفارة ومدنيين أفغان، محذّرا حركة طالبان الزاحفة إلى كابول من عرقلة هذه المهمة.

وتوقعت مصادر أمنية، مساء السبت، استقالة الرئيس الأفغاني أشرف غني، مع اقتراب حركة طالبان المسلحة من العاصمة كابول.

يأتي هذا مع سقوط غالبية المدن الأفغانية في أيدي عناصر طالبان، وأحدثها مزار الشريف، رابع أكبر مدينة أفغانية لتصبح العاصمة كابول محاصرة.