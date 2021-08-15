مصر تتلقى دفعة جديدة من لقاح أسترازينيكا

محمد الفلاح - الأحد 15 أغسطس 2021

أعلنت وزارة الصحة المصرية في ساعة متأخرة أمس الجمعة أن مصر تلقت دفعة جديدة تشمل حوالي 1.7 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا الواقي من كوفيد-19 من خلال مبادرة كوفاكس العالمية لتوفير اللقاحات.



والدفعة الجديدة، وهي الثالثة من نوعها، ترفع إجمالي عدد جرعات أسترا زينيكا التي تلقتها مصر عبر مباردة كوفاكس إلى حوالي 4.3 مليون جرعة.

وتلقت مصر أيضا شحنات من لقاحات سبوتنيك وسينوفارم وسينوفاك وجونسون آند جونسون. وبدأت في الآونة الأخيرة في إنتاج لقاحات سينوفاك محليا.

وقالت الحكومة في يونيو إنها تهدف لتطعيم 40 في المئة من السكان، البالغ عددهم 100 مليون نسمة، بحلول نهاية العام الحالي.