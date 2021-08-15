نائب بحزب الشعب الجمهوري التركي المعارض يهاجم أردوغان وحكومته

محمد الفلاح - الأحد 15 أغسطس 2021

علق نائب حزب الشعب الجمهوري التركي، أنجين ألتاي، على أزمة السيول في تركيا، مؤكداً أن أرقام المفقودين التي تعلنها الدولة ضئيلة جدًا بالنسبة للأعداد الحقيقية، والمعلومات التي أعطيت لي هي أن هناك أكثر من 300 طلب لأشخاص مفقودين».



جاء ذلك في تصريحات صحفية بعد زيارته مدينة كاستامونو التركية، وانتقد ألتاي البيانات التي تصرح بها الحكومة التركية، مؤكدًا أنها غير حقيقية، وأضاف: «على الدولة أن تشرح بطريقة شفافة عدد المواطنين المطلوبين وعدد الضحايا في منطقة البحر الأسود.

حيث وقعت كارثة الفيضانات هناك تصور بأن عدد الأشخاص المفقودين في مقاطعة بوزكورت يزيد عن 1000 شخص، وأن المعلومات التي أعطيت لي هناك تُفيد بأن هناك أكثر من 300 طلب لمفقودين نريد أن نعرف عدد الضحايا. لأن الأرقام التي قدمتها الحكومة والأرقام التي نلاحظها هناك مختلفة للغاية»، حسب موقع «جمهورييت» التركي.