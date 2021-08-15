شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 11 شخصا جرفتهم المياه أثناء اللعب على الشاطئ بالصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مسؤولون حكوميون صينيون مقتل 11 شخصا بعدما جرفتهم مياه البحر في منطقة قبالة مدينة تشانجتشو بمقاطعة فوجيان بشرقي الصين.

وقالت الحكومة المحلية بالمدينة أن الضحايا كانوا من بين 17 شخصا جرفتهم مياه البحر أثناء لعبهم على شاطئ بالقرب من قرية جيانجكو في منطقة تشانجبو في مدينة تشانجتشو بعد ظهر السبت.

وأضافت أن الناجين الستة أظهروا مؤشرات حيوية مستقرة.

وما زالت التحقيقات مستمرة في الحادث.