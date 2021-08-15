شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا الهند : 36 ألف إصابة جديدة و 493 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت الهند 36083 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 32 مليونا و192 ألفا و576 شخصا.

وأوضحت وزارة الصحة الهندية في بيان لها اليوم أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 493 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 431 ألفا و225 شخصا. وأفادت بأن 37927 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 31 مليونا و376 ألفا و15 حالة