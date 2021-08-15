انت الان تتابع خبر 'طالبان' تسيطر على مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - استولت حركة "طالبان" على مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان، اليوم الأحد، بعد استسلام حاكم المدينة لعناصر الحركة.
وافادت وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤولين أفغان في جلال آباد، انه "لا توجد اشتباكات في الوقت الحالي لأن الحاكم استسلم لطالبان"، مبينا ان "السماح بمرور طالبان كان السبيل الوحيد لإنقاذ أرواح المدنيين". وقال مسؤول أمني آخر في المدينة إن "طالبان" وافقت على منح ممر آمن لمسؤولي الحكومة وقوات الأمن أثناء مغادرتهم جلال آباد.
وبعد سقوط مدينة مزار شريف شمالي أفغانستان في أيدي "طالبان" أمس السبت، أشارت بعض التقارير إلى أن الحركة باتت تسيطر على 90% من البلاد.
وأضاف أن قرار الاستسلام اتخذ لتفادي "سقوط ضحايا ودمار".
وأدى استيلاء مقاتلي "طالبان" على جلال آباد إلى محاصرتهم العاصمة كابل عمليا.
وبعد سقوط مدينة مزار شريف شمالي أفغانستان في أيدي "طالبان" أمس السبت، أشارت بعض التقارير إلى أن الحركة باتت تسيطر على 90% من البلاد.