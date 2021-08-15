انت الان تتابع خبر ذي قار.. مقتل فتاة نتيجة العبث بسلاح ورجل اثر خلافات عائلية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بمصرع فتاة تبلغ نتيجة العبث بسلاح شخصي داخل منزلها، فيما اشار الى مقتل رحل على اثر خلافات عائلية في محافظة ذي قار.