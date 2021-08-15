مصرع واصابة اكثر من 100 شخص بانفجار خزان وقود شمالي لبنان

وافادت ”الوكالة الوطنية للاعلام” ان "عشرين شخصا لقوا حتفهم واصيب ثمانون آخرون في حصيلة اولية بانفجار خزان للوقود في بلدة التليل عكار"، مشيرة الى ان "عملية بحث في محيط انفجار خزان البنزين بحثا عن مفقودين محتملين، تجري من قبل عناصر من الجيش والصليب الاحمر، والدفاع المدني، وجهاز الطوارئ والاغاثة في طرابلس والاهال، كما توجه نداءات استغاثة للتبرع بالدم في مستشفيات المنطقة لمساعدة المصابين بحروق، اذ ان غالبيتهم حالتهم حرجة للغاية".واشارت الوكالة الى ان "ظروف وملابسات حصول الانفجار لا تزال غير واضحة، بانتظار نتائج التحقيقات، والاستماع الى افادات المصابين الذين كانوا بغالبيتهم ممن تجمعوا حول الخزان لتعبئة البنزين من المستودع المموه الذي كشف عنه بعد ظهر امس، وحضرت قوة من الجيش في حينه لمعالجة الامور".

هذا، وتستمر عملية مسح المنطقة حيث موقع الانفجار بحثا عن مفقودين محتملين.