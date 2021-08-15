الرئيس اللبناني يأمر بالاستنفار ويطلب تحقيقا في انفجار عكار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 أغسطس 2021

طالب الرئيس اللبناني ميشال عون، الأحد، القضاء المختص بإجراء التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات انفجار صهريج الوقود في عكار.



ووجه الرئيس اللبناني باستنفار القوى والأجهزة الأمنية والصحية في عكار لمكافحة الحريق الناجم عن انفجار صهريج الوقود ونقل المصابين إلى المستشفيات.

وكان صهريج للمازوت انفجر، صباح الأحد، في بلدة تليل بعكار شمالي لبنان، ما أسفر عن وقوع عشرات القتلى والمصابين.

وقال الصليب الأحمر اللبناني، إنه نقل 20 قتيلًا وأكثر من 79 مصابا من موقع انفجار صهريج الوقود في عكار.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات فيديو تظهر مشاهد الانفجار واحتراق عدد من الجثث، كما تم تداول مقاطع فيديو تظهر نقل عدد كبير من الجرحى إلى مستشفيات المنطقة.

وأطلقت العديد من المستشفيات المحيطة بموقع الانفجار بينها "معن يوسف" و"رحال" استغاثات للأهالي للتبرع بالدم من جميع الفئات.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية فإن عملية إجلاء الضحايا يشارك فيها الجيش وقوى الأمن الداخلي والدفاع المدني والأهالي، إلى جانب الصليب الأحمر، فيما تعمل أكثر من 13 سيارة إسعاف وعشرات المسعفين على الأرض.

كما توجهت فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة من طرابلس إلى مكان الانفجار للمساعدة في عمليات نقل الجرحى والمصابين.