شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس بلدية تليل اللبنانية يكشف ملابسات انفجار عكار.. ماذا قال؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

كشف رئيس بلدية تليل اللبنانية جوزف منصور، الأحد، أن انفجار مستودع الوقود نتج عن إشعال قداحة، ولا صحة لما يتم تداوله عن حدوث إطلاق نار.



وقال منصور، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن "الوقود كان موجودًا بالمستودع منذ 4 أشهر، وصاحبه مسجون منذ نفس الفترة".

وأضاف أن "مديرية المخابرات بالجيش كانت قد صادرت معظم كمية الوقود بالمستودع لتوزيعها على المواطنين".