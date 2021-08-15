مجلس الشيوخ يوصى الحكومة بتعظيم العائد الاقتصادى للمحميات الطبيعية

القاهرة - سامية سيد - عدد من التوصيات البرلمانية الهامة وجهها مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لحكومة الدكتور مصطفي مدبولي، فى مجال البيئة ويأتى فى مقدمتها تعظيم العائد الاقتصادى للمحميات الطبيعية.

وتأتى هذه التوصيات، ضمن مجموعة كبيرة من التوصيات الهامة التي تضمنها تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019– 2021/2022)، والتي وافق عليها المجلس النيابي :

1- تعظيم العائد الاقتصادي من المحميات الطبيعية وفق النظم العالمية للحفاظ عليها وتحقيق استدامتها للأجيال القادمة ، والعمل على تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للزوار ، ودمج المجتمع المحلي بالمحميات في أنشطتها لتنميتهم اقتصادية واجتماعية من خلال توفير فرص عمل مستدامة ، مما ينعكس إيجابية على تشجيع السياحة البيئية.

2- أهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي الذي يمثل ثروة قومية ، والعمل على تنظيم استغلاله بما يعود بالنفع الاقتصادي على المجتمعات المحلية ويعظم القيم المضافة منها .