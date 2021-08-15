شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ يوصى الحكومة بتعظيم العائد الاقتصادى للمحميات الطبيعية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عدد من التوصيات البرلمانية الهامة وجهها مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لحكومة الدكتور مصطفي مدبولي، فى مجال البيئة ويأتى فى مقدمتها تعظيم العائد الاقتصادى للمحميات الطبيعية.
1- تعظيم العائد الاقتصادي من المحميات الطبيعية وفق النظم العالمية للحفاظ عليها وتحقيق استدامتها للأجيال القادمة ، والعمل على تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للزوار ، ودمج المجتمع المحلي بالمحميات في أنشطتها لتنميتهم اقتصادية واجتماعية من خلال توفير فرص عمل مستدامة ، مما ينعكس إيجابية على تشجيع السياحة البيئية.
2- أهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي الذي يمثل ثروة قومية ، والعمل على تنظيم استغلاله بما يعود بالنفع الاقتصادي على المجتمعات المحلية ويعظم القيم المضافة منها .