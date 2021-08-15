حدث ليلاً| السيسي يعلق على نتائج الثانوية العامة.. وكارثة جديدة في لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:



السيسي يعلق على الثانوية العامة: "قد تكون النتائج مش زي ما كانت"

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي على نتيجة الثانوية العامة، التي يترقبها الطلاب وأولياء الأمور.

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زيادة الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 109 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 233881 حتى اليوم.

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اللقطات الأولى لانفجار صهريج وقود في لبنان (فيديو)

أظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حريقا كبيرا في عكار شمال لبنان.

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طالبان تسيطر على مدينة جلال آباد بشرقي أفغانستان

سيطر مسلحو حركة طالبان الأفغانية على مدينة جلال آباد بشرقي البلاد، حسبما أكد عضوان بمجلس الولاية اليوم الأحد لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

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الصليب الأحمر: 20 قتيلا على الأقل في انفجار بلبنان

قتل 20 شخصا في انفجار شمالي لبنان، وفقا لما ذكرة الصليب الأحمر اللبناني عبر تويتر في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

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مقتل وإصابة 99 شخصا في انفجار ضخم بخزان وقود شمالي لبنان

قُتل 20 شخصا وأصيب 79 آخرون في انفجار ضخم بخزان وقود أثناء تجمع المواطنين بمنطقة عكار شمالي لبنان، فيما لا تزال عمليات الإطفاء جارية والبحث عن مفقودين.

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الحريري: انفجار "عكار" لا يختلف عن انفجار ميناء بيروت

قال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري إن حادث انفجار خزان وقود في ‎عكار شمالي لبنان لا يختلف عن كارثة ‎ميناء بيروت البحري.

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وزير الأوقاف: الخطاب الديني الرشيد قضية أمن قومي

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن الخطاب الديني الرشيد قضية أمن قومي، وأن تفكيك بِنَى التطرّف وحواضنه مطلب شرعي ووطني وتقوية الجيش الوطني واجب الوقت.

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فرنسا.. خلل تقني يتسبب في جعل الكثيرين غير قادرين على إثبات سلبية فحص كوفيد-19

تسبب خلل تقني في فرنسا في جعل العديد من الأشخاص غير قادرين على إثبات سلبية فحص كوفيد-19، وهو الأمر الذي تطلبه العديد من الخدمات والأنشطة بموجب قواعد جديدة أكثر صرامة في البلاد.

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شيخ الأزهر لوالدة أحد أوائل الشهادة الثانوية: أنتِ بـ100 أب - فيديو

أجرى الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، اتصالًا هاتفيًا بأوائل الثانوية الأزهرية من الطلاب والطالبات لتهنئتهم وتهنئتهن بالتفوق.

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بالأسماء.. 12 مصابًا من عائلة واحدة في تصادم نقل وميكروباص بزراعي البحيرة

أصيب 12 شخصًا من عائلة واحدة في حادث تصادم بين سيارة نقل وميكروباص بالطريق الزراعي، بجوار كوبري أبوحمص، في محافظة البحيرة.

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5 حصلوا على 100%.. ننشر أسماء أوائل الثانوية الأزهرية

أعلن الأزهر الشريف أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2020-2021م، وذلك بعدما أجرى فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، اتصالات هاتفية هنأ فيه الطلاب الأوائل بتفوقهم وتقديم فضيلته الشكر لأسر الطلاب على ما بذلوه من جهود لتحفيز ومساعدة أبنائهم على التفوق.

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