كورونا في 24 ساعة| تحرك برلماني بسبب تأخر جرعات كورونا.. وآثار جانبية للقاح جونسون آند جونسون

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 109 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 233881 حتى اليوم.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

زيادة الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

دراسة أمريكية تربط بين حرائق الغابات وزيادة إصابات ووفيات كورونا

طلب برلماني بشأن تأخر حصول بعض المواطنين على لقاح "كورونا"

"نيويورك تايمز": أمريكا تستعد لإعطاء جرعة تنشيطية من لقاح كورونا الشهر المقبل

إيران تعلن الإغلاق الشامل بعد وصول الموجة الخامسة من كورونا

ألمانيا تعتزم تصنيف أمريكا كمنطقة عالية الخطورة إثر ارتفاع إصابات كورونا

الجزائر تمدد الحجر الجزئي المنزلي على 40 ولاية لمدة 15 يومًا اعتبارًا من الغد

حصيلة وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتضاعف في أسبوعين

روسيا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا

تجدد المظاهرات في فرنسا رفضا للتدابير المشددة لمكافحة كورونا

كورونا اليوم: آثار جانبية للقاح جونسون آند جونسون.. وتوصية بجرعة ثالثة لهذه الفئة

إصابة ياسمين الخطيب بفيروس كورونا بعد زواجها بأسبوع

هل تسبب لقاحات كورونا العقم لدى السيدات؟.. الصحة العالمية ترد