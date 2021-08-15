مقتل وإصابة 99 شخصا في انفجار ضخم بخزان وقود شمالي لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - (أ ش أ):

قُتل 20 شخصا وأصيب 79 آخرون في انفجار ضخم بخزان وقود أثناء تجمع المواطنين بمنطقة عكار شمالي لبنان، فيما لا تزال عمليات الإطفاء جارية والبحث عن مفقودين.

وتواصل فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على النيران المشتعلة بكثافة في بلدة (التليل) على طريق عام (حلبا القبيات)، فيما دفع الصليب الأحمر اللبناني بـ 22 فرقة؛ لنقل القتلى والجرحى لمستشفيات (عكار) و(طرابلس).

ولا تزال ظروف وملابسات حصول الانفجار غير واضحة بانتظار نتائج التحقيقات والاستماع إلى شهادات المصابين، الذين كان أغلبهم ممن تجمعوا حول الخزان؛ لتعبئة البنزين من مستودع مخفي اكتشفه عدد من المواطنين، ولم يتحدد بعد ما إذا كان انفجار الخزان حادثا عرضيا أم بفعل فاعل.

من جهته، أكد الصليب الأحمر اللبناني أنه تم حتى الآن نقل 20 جثمانا و79 مصابا، وجارٍ استكمال عمليات البحث عن مفقودين في الانفجار الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم.

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