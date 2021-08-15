ارتفاع عدد ضحايا زلزال هايتي إلى 304 أشخاص

ابوظبي - سيف اليزيد - ارتفع عدد الوفيات بسبب الزلزال الذي ضرب جنوبي هايتي صباح السبت وبلغت قوته 7.2 درجة على مقياس ريختر إلى 304 أشخاص، وفقا لما ذكرته وكالة الحماية المدنية بالبلاد عبر تويتر.

وقالت الوكالة إن أكثر من 1800 شخص أصيبوا بجروح.

وتعمل فرق الإنقاذ والمتطوعين لانتشال الأشخاص من تحت أنقاض المباني المنهارة، فيما يجري نقل الناجين إلى المستشفيات.

وضرب الزلزال الدولة الكاريبية الفقيرة صباح السبت، وهز جنوب غرب هايتي بشدة.

ولا تزال السلطات تجري تقييما للدمار الذي خلفه زلزال صباح السبت حتى بعد ساعات من حدوثه، وحذرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية من احتمال سقوط عدد كبير من الضحايا.

وفي تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وصف رئيس وزراء هايتي المؤقت أرييل هنري الوضع بأنه "مأساوي" وأعلن أن الحكومة ستعلن حالة الطوارئ.

وكان من بين القتلى السيناتور السابق جان جابرييل فورتشن الذي دفن تحت أنقاض فندقه في مدينة لو كايس، بحسب صحيفة جازيت هايتي.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المستشفيات في المناطق الأشد تضررا أبلغت أنها تعج بالمرضى .

وحددت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية مركز الزلزال عند شبه جزيرة تيبورون في هايتي، على بعد حوالي 125 كيلومترًا غرب العاصمة بورت أو برنس، وعلى عمق يبلغ 10 كيلومترات.