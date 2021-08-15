أميركا تعتزم إرسال ألف جندي إضافي إلى أفغانستان

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن يوم السبت إنه سيجري إرسال ألف جندي إضافي من القوات الأميركية إلى أفغانستان.

وذكرت صحيفة "لوس انجليس تايمز" الأميركية أن مسلحي حركة طالبان أصبحوا على مشارف العاصمة كابول في الوقت الذي أرسلت فيه أميركا المزيد من القوات للمساعدة في إجلاء أفراد السفارة الأميركية هناك.

وذكرت إدارة بايدن أنه سيجري نشر ألف جندي إضافي للمساعدة في هذا الجهد، ولكن الرئيس رفض مجددا الانتقادات لقرار الولايات المتحدة إنهاء مهمتها في أفغانستان بالكامل بحلول نهاية الشهر الجاري.

وقال بايدن في البيان" عام إضافي آخر أو حتى 5 أعوام، الوجود العسكري الأميركي في أفغانستان لن يحدث أي فرق إذا لم يكن بمقدور الجيش الأفغاني السيطرة على البلاد بنفسه".