هجوم حاد من قبل المعارضة التركية ضد أردوغان

محمد الفلاح - الأحد 15 أغسطس 2021

جددت المعارضة التركية هجومها على نظام رجب طيب أردوغان لإخفاقه في احتواء كارثة الفيضانات والسيول التي اجتاحت عدة مدن.



وفي هذا الصدد، هاجم فائق أوزتراق، المتحدث باسم الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، النظام الحاكم على خلفية تلك الكارثة التي تسببت في خسائر مادية وبشرية كبيرة.

ووفقًا لما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة،، قال أوزتراق: "كما هو الحال في كل كارثة، فإن أول شيء يجب فعله (أردوغان) هو إرسال أرقام الحسابات المصرفية! قبل أن نعرف حجم خسائرنا أو نواجه آلامنا، فنحن نواجه تلك الأرقام عندما نستيقظ في الصباح".

وتابع مخاطبًا أردوغان ونظامه: "هل تفتقر إلى هذا القدر من التعاطف؟ هل فقدتم صلتكم بالأمة؟"

ومضى في هجومه: "في الأيام الأولى من الحرائق (اجتاحت عددًا من الولايات الجنوبية مؤخرًا)، صاح الناس قائلين نريد طائرة هنا والتدخل على الفور، لكن لم تأت الطائرة ولا التدخل. وبما أن الأمة لم تستطع أن ترى طائرات هليكوبتر في الهواء، ألقوا بأيديهم عارية في النيران".

واستطرد قائلا: "ينزعج متعجرف القصر (في إشارة لأردوغان) من هذه الصور! ولهذا السبب منعوا المتطوعين من دخول مناطق الحرائق، والآن يستعدون لفرض حظر جديد على مواقع التواصل الاجتماعي".

والجمعة، قرر أردوغان إطلاق حملة جمع تبرعات لضحايا الحرائق والسيول، وذلك في الوقت الذي استنكر فيه بوقت سابق حملة "ساعدوا تركيا" التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاق "Help Turkey".

وأعلنت هيئة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" عن أرقام الحسابات المصرفية للتبرع عليها.

وحتى السبت، أسفرت الفيضانات والسيول في ولايات قسطمونو وسينوب وبارتن، عن مقتل 40 شخصًا وفق بيانات رسمية، في حين تشير التقارير إلى أكثر من 300 مفقود.