اخبار العالم

بايدن يوافق على نشر 5000 جندي لتأمين انسحاب القوات الأمريكية وحلفائها من ‏أفغانستان

0 نشر
السيد عبدالرحمن 0 تبليغ

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بايدن يوافق على نشر 5000 جندي لتأمين انسحاب القوات الأمريكية وحلفائها من ‏أفغانستان والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 37 ثانية - 7:36 صباحًا, 15 أغسطس 2021 م

المناطق - واس

أعلن الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، موافقته على نشر ما يقارب 5000 جندي أمريكي، للتأكد من ‏إمكانية إجراء انسحاب منظم وآمن للأفراد الأمريكيين وغيرهم من أفراد الحلفاء، وإجلاء منظم وآمن ‏للأفغان الذين ساعدوا القوات الأمريكية خلال مهمتها، وأولئك المعرضين للخطر مع تقدم طالبان.‏
وأوضح الرئيس الأمريكي بايدن، في بيان صحفي أمس، أنه قد أمر القوات المسلحة والاستخبارات ‏لضمان المحافظة على القدرة واليقظة لمواجهة التهديدات الإرهابية المستقبلية من أفغانستان، ‏مشيراً إلى أنه وجه وزير الخارجية الأمريكي لدعم الرئيس الأفغاني أشرف غني والقادة الأفغان الآخرين، في ‏سعيهم لمنع المزيد من إراقة الدماء، والسعي إلى تسوية سياسية، إلى جانب التواصل مع أصحاب ‏المصلحة الإقليميين الرئيسيين.‏

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا