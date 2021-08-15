بايدن يوافق على نشر 5000 جندي لتأمين انسحاب القوات الأمريكية وحلفائها من ‏أفغانستان

المناطق - واس

أعلن الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، موافقته على نشر ما يقارب 5000 جندي أمريكي، للتأكد من ‏إمكانية إجراء انسحاب منظم وآمن للأفراد الأمريكيين وغيرهم من أفراد الحلفاء، وإجلاء منظم وآمن ‏للأفغان الذين ساعدوا القوات الأمريكية خلال مهمتها، وأولئك المعرضين للخطر مع تقدم طالبان.‏

وأوضح الرئيس الأمريكي بايدن، في بيان صحفي أمس، أنه قد أمر القوات المسلحة والاستخبارات ‏لضمان المحافظة على القدرة واليقظة لمواجهة التهديدات الإرهابية المستقبلية من أفغانستان، ‏مشيراً إلى أنه وجه وزير الخارجية الأمريكي لدعم الرئيس الأفغاني أشرف غني والقادة الأفغان الآخرين، في ‏سعيهم لمنع المزيد من إراقة الدماء، والسعي إلى تسوية سياسية، إلى جانب التواصل مع أصحاب ‏المصلحة الإقليميين الرئيسيين.‏