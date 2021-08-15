شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بايدن يوافق على نشر 5000 جندي لتأمين انسحاب القوات الأمريكية وحلفائها من أفغانستان والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 37 ثانية - 7:36 صباحًا, 15 أغسطس 2021 م
المناطق - واس
أعلن الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، موافقته على نشر ما يقارب 5000 جندي أمريكي، للتأكد من إمكانية إجراء انسحاب منظم وآمن للأفراد الأمريكيين وغيرهم من أفراد الحلفاء، وإجلاء منظم وآمن للأفغان الذين ساعدوا القوات الأمريكية خلال مهمتها، وأولئك المعرضين للخطر مع تقدم طالبان.
وأوضح الرئيس الأمريكي بايدن، في بيان صحفي أمس، أنه قد أمر القوات المسلحة والاستخبارات لضمان المحافظة على القدرة واليقظة لمواجهة التهديدات الإرهابية المستقبلية من أفغانستان، مشيراً إلى أنه وجه وزير الخارجية الأمريكي لدعم الرئيس الأفغاني أشرف غني والقادة الأفغان الآخرين، في سعيهم لمنع المزيد من إراقة الدماء، والسعي إلى تسوية سياسية، إلى جانب التواصل مع أصحاب المصلحة الإقليميين الرئيسيين.