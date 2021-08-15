شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 10 جراء انفجار شاحنة جنوب باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 10 أشخاص بينهم 6 نساء وأربعة أطفال مصرعهم، وأصيب ثمانية آخرون بجروح، جراء انفجار وقع في شاحنة صغيرة، كانت تقلّ أشخاصاً من أفراد أسرة واحدة في مدينة كراتشي عاصمة إقليم السند جنوبي باكستان.

وأوضح رئيس قسم مكافحة الإرهاب في شرطة كراتشي "راجه عمر خطاب" أن فرقة إزالة المتفجرات قامت بجمع الأدلة من موقع التفجير، واتّضح خلال التحقيق المبدئي أن مسلحَين مجهولَين يستقلان دراجة نارية قاما بإلقاء قنبلة يدوية داخل الشاحنة المنكوبة.

وأشارت مصادر طبية إلى أن حصيلة الضحايا مرشحة للزيادة، نظراً لوجود حالات حرجة جداً بين المصابين.