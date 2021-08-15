شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار وفيضانات تجتاح اليابان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اجتاحت أمطار غزيرة معظم أنحاء اليابان يوم الأحد مما أدى إلى غرق طرق ومبان في الجزء الغربي من البلاد فيما يخشى مقتل ثلاثة أشخاص بعد انهيار أرضي في محافظة ناجانو بوسط البلاد.

شهدت أجزاء كبيرة من اليابان ، ولا سيما جزيرة كيوشو الرئيسية الواقعة في أقصى الجنوب ، مستويات قياسية من الأمطار ، مما تسبب في فيضان الأنهار وتسبب في حدوث انهيارات أرضية.

حتى صباح يوم الأحد ، توقفت الأمطار في معظم أنحاء كيوشو ، حتى مع هطول الأمطار على طوكيو وأجزاء أخرى من البلاد.

في تاكيو ، وهي مدينة في محافظة ساغا في كيوشو ، غمرت المياه طرق بأكملها حيث قام عمال الإنقاذ الذين يرتدون ملابس الغوص بسحب قوارب مطاطية ومسح الأضرار. وحمل السكان المحليون عيدان ودلاء وغرقوا الركبة في المياه.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن حوالي 113 مريضًا في مستشفى محلي و 69 من سكان دار رعاية المسنين في نفس الموقع تم إجلائهم بأمان إلى الطوابق العليا بعد الفيضانات. وأظهرت لقطات من NHK أن مبنى المستشفى والمنطقة المحيطة به غمرتهما المياه ، ووصلت إلى قمة إطارات السيارات المتوقفة في موقف سيارات المستشفى.

وقالت NHK إن ثلاثة أشخاص ، بينهم طفل دون العاشرة من العمر ، لم تظهر عليهم إشارات حيوية بعد أن ضرب انهيار أرضي منزلاً في مدينة أوكايا بوسط ناغانو.