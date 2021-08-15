شكرا لقرائتكم اليمن والحوثي صنعاء.. الحوثيون يحتجزون قاطرات غاز تزامناً مع أزمة خانقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - احتجزت ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً، 13 قاطرة غاز في مداخل العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرتها ومنعت تفريغها.

ونقلت وكالة "خبر" اليمنية عن مصادر محلية قولها، إن الميليشيات الحوثية احتجزت القاطرات المحملة بمادة الغاز بغرض الابتزاز والاستحواذ عليها، بعد أن ارتفعت قيمة الأسطوانة سعة 20 لترا إلى قرابة 15 ألف ريال يمني.

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وأكدت المصادر أن قيادات الميليشيات تعمد، بصورة دائمة، للاستحواذ على مادة الغاز المنزلي والمشتقات النفطية وضخها إلى السوق السوداء بأسعار مضاعفة.

محطة وقود في صنعاء (أرشيفية)

ومنذ بداية الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي في اليمن أواخر العام 2014، تحوّل العشرات من قياداتها إلى تجارة الغاز والوقود في السوق السوداء، والمتاجرة بأقوات المواطنين.

وظهر أحد سائقي القاطرات في تسجيل متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، يتحدث فيه عن حجز ميليشيات الحوثي القاطرات في محطة "المفزر"، في اللحظة التي تغرق صنعاء بأزمة حادة بسبب نقص مادة الغاز.