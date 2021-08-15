شكرا لقرائتكم خبر عن منظومة الضرائب تولى اهتماما كبيرا بتدريب العاملين والممولين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولى مصلحة الضرائب اهتمام كبيرا بتطوير المصلحة وتقديم خدمات ضريبية إلكترونية مميزة للممولين للتيسير عليهم، وساهمت المنظومة الجديدة في تطوير الخدمات التدريبية التي يقدمه قطاع التدريب ليس فقط للعاملين بالمصلحة ولكن أيضا للممولين، ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام عن إسهامات قطاع التدريب خلال الفترة الأخيرة: