شكرا لقرائتكم خبر عن منظومة الضرائب تولى اهتماما كبيرا بتدريب العاملين والممولين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تولى مصلحة الضرائب اهتمام كبيرا بتطوير المصلحة وتقديم خدمات ضريبية إلكترونية مميزة للممولين للتيسير عليهم، وساهمت المنظومة الجديدة في تطوير الخدمات التدريبية التي يقدمه قطاع التدريب ليس فقط للعاملين بالمصلحة ولكن أيضا للممولين، ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام عن إسهامات قطاع التدريب خلال الفترة الأخيرة:
- قطاع التدريب نظم مايقرب من 700 ندوة لحوالى 20 ألف ممول في جميع المحافظات.
- توفير التأهيل والتدريب اللازم للعاملين لتقديم التوعية والتدريب للممولين من خلال تنظيم 694 ندوة للعاملين .
- تدريب 9 آلاف و500 دارس من العاملين بالمصلحة ليكونوا مؤهلين بجدارة لتقديم المساعدة والدعم اللازم للممولين.
- تنفيذ 18 ورشة عمل عن المنظومة تم خلالها تدريب 212 متدربا من العاملين.
- عمل 4 ورش عمل من خلال برنامج " التدريب أثناء العمل " وذلك لتدريب عدد 25 متدربا من العاملين بالمراكز الثلاثة على تقديم خدمة المكاتب الأمامية.
- بلغ إجمالى عدد العاملين الذين تم تدريبهم على منظومة الفاتورة الإلكترونية 439 متدرب وذلك منذ شهر أبريل الماضى.
- تنظيم 13 ندوة لتدريب 51 متدربا من العاملين ليكونوا نواه للمحاضرين الذين سيقومون بتدريب باقى العاملين بالمصلحة.
- تدريب عدد 73 من رؤساء الإدارات المركزية ومديرى العموم ورؤساء المأموريات بالقاهرة الكبرى والجيزة على منظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال عقد عدة ندوات تدريبية.
- تنظيم ندوتين لغير العاملين بالمصلحة للتوعية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية لعدد 140 متدربا.