عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فيضانات وسيول تركيا.. ارتفاع الضحايا إلى 57 شخصا

الأحد 15 أغسطس 2021

الخليج 365

ارتفع عدد من فقدوا حياتهم جراء السيول والفيضانات التي تشهدها عدد من مدن البحر الأسود شمال تركيا، إلى 57 شخصا.



جاء ذلك حسب بيان صادر عن هيئة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، الأحد، نشرته على موقعها الإلكتروني.

وأشار البيان إلى أنه لا تزال جهود البحث والإنقاذ مستمرة بعد كارثة الفيضانات التي تسببت في دمار كبير في مدن قسطمونو وسينوب، مشيرًا إلى وصول عدد الضحايا إلى 57 شخصا.

وأوضحت هيئة الكوارث أن هناك 48 شخصًا ماتوا في قسطمونو و8 في سينوب، و1 في بارتين.

وأشارت إلى استمرار علاج 8 أشخاص في المستشفيات.

ومن المتوقع ارتفاع عدد الضحايا. وتقول تقارير غير رسمية إن هناك أكثر من 300 شخص في عداد المفقودين.

وتتعرض حاليا منطقة البحر الأسود في تركيا، التي تشهد أعلى معدلات لهطول الأمطار في البلاد سنويا، للفيضانات والانهيارات الأرضية.

وتسببت المساكن المكتظة بالسكان وعشوائية التخطيط على طول ضفاف الأنهار في إحداث أضرار ووفيات في الماضي.