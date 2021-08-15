شكرا لقرائتكم خبر عن تحسين "الوجبة المدرسية" ضمن اهتمامات الدولة لصحة أفضل للطلاب.. اقرأ تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحظى ملف التغذية المدرسية باهتمام كبير من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعمل على أن تشمل عناصر غذائية متكاملة تسهم فى وقاية الطلاب من العديد من الأمراض كالأنيميا، والتقزم، وغير ذلك، تنفيذاً للتوجيهات المستمرة بضرورة توفير وجبة غذائية مدرسية صحية لطلاب المدارس.

وكان الرئيس السيسي، أكد في كلمة مسبقة له خلال افتتاح شركة سايلو فوودر، على "ضرورة العمل بشكل متوازن حتى نستطيع توفير 8 مليارات للتغذية المدرسية، وكل وزارة هناخد منها نسبة في الموازنة العامة..ولازم نغذى ولادنا".

وهو ما استعرضته الحكومة في أكثر من اجتماع خلال الأسبوع المنقضى، لتتبع تفاصيل برنامج التغذية المدرسية :

-يتم تصميم هذه الوجبات طبقاً للفئة العمرية وتحديد الإحتياجات اليومية للطلاب.

-الاعتماد على نتائج المبادرة الرئاسية الخاصة بعلاج أمراض سوء التغذية للأطفال فى المدارس.

- سيتم توزيع الوجبات على الطلاب بإستخدام الكارت الذكي، والذى سيفعل بـ QR code .

- الوجبة المدرسية تمثل أكثر من 25% من احتياجات الطلاب الغذائية اليومي.

-برنامج التغذية المدرسية يغطي تلاميذ رياض الأطفال والابتدائية.

- يشمل الفئة العمرية من 4 ـ12 سنة في المدارس لأكثر من 24 مليون طالب بالمناطق الأكثر احتياجا.

-الوجبة ستكون مفيدة لكونها تصل للطالب وفقً نظام علمي وصحي وطبي.

-المعهد القومى للتغذية بوزارة الصحة يحدد عناصر الوجبات المدرسية وإتاحة أغذية صحية داخل المنافذ.

- إطلاق حملة للكشف الطبي على المعلمين وتقديم العلاج بالمجان وتكثيف التوعية الصحية.