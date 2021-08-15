كيف تناولت لجنة حقوق الإنسان بـ"النواب" ملف الرد على الادعاءات الكاذبة عن مصر

القاهرة - سامية سيد - فتحت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني عدد من القضايا الهامة علي طاولتها خلال 58 اجتماعا، في مقدمتها مناقشة آليات الرد علي الإدعاءات والتقارير الكاذبة التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر بصورة غير حقيقية ولتصحيح الصورة الحقيقية لأوضاع حقوق الإنسان فى مصر من خلال النقل الصادق لما يحدث.

وفي هذا الصدد نرصد اجتماعات اللجنة واللقاءات التي عقدتها لمناقشة هذه القضية :

1- اجتماعات مع رؤساء الهيئات الاعلامية المستقلة وعبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام لبحث أوجه التعاون مع اللجنة والعمل المشترك للرد على الادعاءات والتقارير الكاذبة التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر بصورة غير حقيقية.

2- لقاء مع ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في ذات الشأن.

3- اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان المشكلة طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2396 لسنة 2018 برئاسة وزير الخارجية، وذلك بهدف تنسيق رؤية مشتركة للموضوعات المتعلقة بحقوق الانسان في مصر، ولتصحيح الصورة الحقيقية لأوضاع حقوق الإنسان فى مصر من خلال النقل الصادق لما يحدث فى مصر من ايجابيات، وللرد على الادعاءات والتقارير الكاذبة التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر بصورة غير حقيقية.

4- علاء شلبى رئيس المنظمة العربية لحقوق، لبحث أوجه التعاون والعمل المشترك للرد على ما يرد بشأن مصر في التقارير الدولية، ولتبادل الرأى حول المشكلات والقضايا والموضوعات التى تدخل فى نطاق عمل اللجنة وتتعلق بحقوق الإنسان.