بالأسماء.. 12 مصابًا من عائلة واحدة في تصادم نقل وميكروباص بزراعي البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب 12 شخصًا من عائلة واحدة في حادث تصادم بين سيارة نقل وميكروباص بالطريق الزراعي، بجوار كوبري أبوحمص، في محافظة البحيرة.

والمصابون هم: عماد عبدالحق أبوالفتوح، 48 عامًا، آية عماد عبد الحق، 20 عامًا، الاء عماد ابو الفتوح، 9 سنوات، أحمد عماد عبدالحق أبوالفتوح، 13 عامًا، أميرة صبحي عبدالحق، 11 عامًا، محمد صبحي عبدالحق، 18 عامًا، ميرفت سالم عطيه، 46 عامًا، ايمان عماد عبدالحق، 17 عامًا، أمير صبحي عبدالحق، 27 عامًا، أحمد صبحي عبد الغفار، 27 عامًا، سماح عصام حسن، 28 عامًا، يونس أحمد صبحي، عام واحد"، وجميعهم مقيمين بنها، القليوبية

جرى نقل المصابين لمستشفي دمنهور التعليمي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة.