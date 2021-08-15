الأولى على الثانوى الأزهرية لمصراوي: سألتحق بـ"اللغات والترجمة" لنشر تعاليم الإسلام والفكر المستنير

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط _ محمود عجمي:

قالت الطالبة نجلاء يوسف كامل محمود، الحاصلة على المركز الأول "القسم الأدبي" بمجموع 624 بنسبة 99.05% على مستوى الجمهورية في الشهادة الثانوية الأزهرية، بمحافظة أسيوط، إن سر تفوقها يرجع لدعم أهلها وتوفير عوامل النجاح.

وأوضحت الطالبة نجلاء، لـ"الخليج 365":أنها تلقت الخبر بفرحة وسعادة حتى تساقطت دموع الفرح من عينيها عقب عودة والدها إلى المنزل ليخبرها بتلقيه اتصالًا من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتهنئته بحصوله ابنته على المركز الأول؛ مشيرة إلى الفرحة التي غمرتها "سجدتُ لله شكرًا".

وأشارت إلى أنها تفاجأت بحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية في القسم الأدبي، قائلة:" كنت بدعي ربنا أني أكون ضمن العشر الأوائل لأني كنت أشعر أن هناك طلاب آخرون يبذلون الجهد والمذاكرة أكثر مني".

وأضافت: كنت أذاكر من 12 لـ 14 ساعة يوميًا، مشيرة إلى أن والدها مدرس لغة عربية لطلاب الإعدادية وشديد الحرص على تفوق أبنائه وبناته، كما أن شقيقتها ووالدتها كان لهما دور في مساعدتها على المذاكرة والتفوق.

واختتمت الطالبة حديثها: "أطمح فى دحول كلية اللغات والترجمة لمساعدة الأجانب على الفهم الصحيح لتعاليم الإسلام ونشر الثقافة الإسلامية".

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