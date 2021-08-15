شيخ الأزهر لوالدة أحد أوائل الشهادة الثانوية: أنتِ بـ100 أب - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أجرى الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، اتصالًا هاتفيًا بأوائل الثانوية الأزهرية من الطلاب والطالبات لتهنئتهم وتهنئتهن بالتفوق.

ونشرت الصفحة الرسمية لشيخ الأزهر عبر "فيس بوك" فيديو، وهو يقدم التهنئة لوالدة الطالب أمير فهمي، الأول على الشهادة الثانوية الأزهرية، من معهد الدكتور طلعت السيد بمدينة نصر، الذي حصل على ١٠٠ %.

وقال شيخ الأزهر في منشور له على صفحته : "تأثرتُ بهذه الأمِّ الفاضلة والمربية النبيلة، التي رغم وفاة زوجها إلا أنها كرَّست حياتها لتربية أبنائها وتعليمهم، وجعلت منهم نماذجَ متميزةً في التفوق والنَّجاح .. تحيَّتي وتقديري وإجلالي لهذه الأم، ولكل أمٍّ تكافح وتجعل من أبنائها مشروعَ حياة".

وقالت والدة الطالب: "لدي 3 أبناء في الأزهر وهم مريم معيدة في كلية الصيدلة، وأميرة في الصف الثالث في كلية الطب، وأمير من الأوائل إن شاء الله سوف يدخل كلية الطب"، وقال الإمام لوالدة الطالب: "البركة فيكي وأنتِ التي تشكرين، أنت بـ 100 أب".

وأعلن الأزهر الشريف أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2020-2021، وذلك بعدما أجرى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالات هاتفية هنأ فيه الطلاب الأوائل بتفوقهم وتقديم الشكر لأسر الطلاب على ما بذلوه من جهود لتحفيز ومساعدة أبنائهم على التفوق.

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