قيادات الحوثي تتقاسم أموال الزكاة

موضحًا أن نصيب أبو شهاب يعد مؤشرًا على أن مبالغ جني أموال الزكاة كانت أرقامًا كبيرة جدًا.
جهات مخصصة
وأشار المصدر إلى أن نصيب أبو شهاب يؤكد أن الحوثيين لم يصرفوا تلك الأموال في مواقعها الشرعية كما ينبغي، بل يؤكد للعالم والناس واليمنيين تحديدًا أن الحوثيين تقاسموها فيما بينهم، مثلما يحدث في الكثير من المناسبات التي يجمعون الأموال فيها تحت مسمى المجهود الحربي ثم يتم نهبها.
وقد أوضح أن هناك فتوى حوثية تقوم على أن أموال الزكاة تسلم مباشرة لزعيم الانقلابيين عبدالملك الحوثي وهو ما تم فعليًا، كما أنه ترك لجميع وزارات الحوثيين فرصة جمع أموالها من المواطنين بطريقتها الخاصة وتقاسم المبالغ بين القيادات، حيث يحق لوزارة الداخلية فرض أي مبالغ وجنيها لصالحها، وكذلك وزارة التعليم ومثلها وزارة الأوقاف، وأيضًا وزارة الصحة.
استخدام القوة
وأضاف المصدر، أن الحوثيين جعلوا شعارهم للعام الماضي وقبل دخول شهر رمضان شعارًا يحمل تهديدًا وتلميحًا باستخدام القوة لنزع الأموال حيث قالوا فيه «بادر بإيتاء الزكاة من واقع إيمانك، ولا تنتظر من يأتي يأخذها منك قسرًا» ووزع الشعار ونشر في مطلع شهر رمضان الماضي بكل وسائل إعلامهم وأمام كل مسجد ومدخل حي وفي كل الشوارع العامة والمستشفيات والمصالح الحكومية.
مشيرًا إلى أنهم واصلوا قهرهم ووضعوا الناس أمام محك صعب وخيار انتقامي حينما حددوا مبالغ مالية للزكاة تدفع بالقوة الجبرية، تتفاوت بين 100 ريال إلى 150 ريالا سعوديًا، دون النظر لأي اعتبارات شرعية.
وقاموا بوضع الناس أمام خيارات إما عن طريق دفع الأموال مباشرة لمن تتوفر لديه، أو تسليم أي ممتلكات موازية للمبلغ، أو الاقتراض من الآخرين، ومن يتخلف عن ذلك يتم نزع ممتلكاته والعقارات وتسليمها لهيئة الزكاة.
إعفاءات
وفي المقابل قام الحوثيون بإعفاء فئات معينة وهم الزينبيات وأقاربهن، والمقاتلين في الجبهات وأهاليهم من الدرجة الأولى، والقيادات الحوثية في الوزارات وباقي القطاعات التي يسيطر الحوثيون عليها، وأتى ذلك بفتوى من مفتي الحوثيين شرف الدين والذي حدد هذه الفئات وإعفائها من الزكاة، فيما شدد على دفع الزكاة وأخذها بالقوة من باقي الفئات ودفعها لدعم المجهود الحربي، وحث الناس على الالتزام بذلك في ظل الظروف المعيشية الصعبة.
أموال الزكاة
- تسلم مباشرة لزعيم الانقلابيين عبدالملك الحوثي
- يتم تقاسمها بين القيادات الحوثية
- تؤخذ من المواطنين بشكل إجباري وبالقوة
- تتراوح ما بين 100-150 ريالا سعوديا
- يعفى منها الزينبيات وأقارب الحوثي ومقاتلو الجبهات
- بلغ نصيب أحد قيادات الدرجة الثانية من تقسيم زكاة الفطر 13150000 ريال سعودي
كانت هذه تفاصيل خبر قيادات الحوثي تتقاسم أموال الزكاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.