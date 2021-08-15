شكرا لقرائتكم فيروس كورونا صينيان أرشفا مقالات محذوفة حول بداية كورونا.. فسجنا 15 شهراً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال أحد أقرباء مبرمجين صينيين هاويين سُجنا بعد أرشفة مقالات إخبارية محذوفة حول التفشي الأول لفيروس كورونا، إن السلطات ستطلق سراحهما بعد أكثر من عام خلف القضبان.

والدة تشي مين ووالد كاي وي أمام المحكمة في مايو الماضي قبل إحدى جلسات المحاكمة

وقال تشين كون، شقيق تشين مي، إنه من المقرر إطلاق سراح أخيه وكاي وي، غداً الأحد. وكان الرجلان قد اعتقلا في أبريل 2020.

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وأضاف أن محكمة الشعب في وينيوهي أصدرت يوم الجمعة حكماً بسجنهما عاماً وثلاثة أشهر، على أن يتم تطبيق الحكم بأثر رجعي، وذلك بعد إدانتهما بـ"إثارة الخلافات وإثارة المشاكل". وغالباً ما تستخدم هذه التهمة المبهمة الشاملة في القضايا السياسية.

وقال تشين كون في مقابلة هاتفية اليوم السبت مع وكالة "أسوشيتد برس": "أشعر بسعادة غامرة بعد أن سمعت الأخبار. كانت الأفكار تدور برأسي طوال العام الماضي حول كيف سأتصرف حيال هذا الموقف".

طاقم طبي أمام أحد مستشفيات ووهان في يناير 2020 (أرشيفية)

وأسس الشابان أرشيفاً أطلقا عليه اسم "تيرمينوس 2049"، حيث احتفظا بمئات المقالات التي تم حذفها من الإنترنت الصيني.

كما أسسا منتدى يمكن فيه للأفراد مناقشة القضايا الحساسة، بما في ذلك الاحتجاجات المناهضة للحكومة في هونغ كونغ والحزب الشيوعي الحاكم.

وقال أصدقاء وأفراد من عائلة المبرمجين، إن ما لفت انتباه السلطات على الأرجح هو أرشفتهما للمقالات التي تظهر استجابة الصين المبكرة لوباء كورونا بعد التفشي الأولي في مدينة ووهان بوسط البلاد.

قال تشين إن المدانان لا يعتزمان استئناف الحكم الصدر أمس بحقهما.