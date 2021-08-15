شكرا لقرائتكم خبر عن أمام عجز طهران.. كورونا يقتل 500 شخص يوميا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أمام عجز النظام الحاكم في طهران عن مواجهة جائحة كورونا، ودعوة المرشد خامنئي لإقامة الاحتفالات الدينية، يتفاقم الوضع الصحي في العديد من المدن الإيرانية ويتدهور، ووصل عدد حالات الوفاة يوميا إلى أكثر من 500 شخص، بينما تقول المعارضة الإيرانية أن عدد الوفيات وصل خلال الـ 24 ساعة الأخيرة إلى 1700 شخص.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن زيادة عدد المدن ذات الوضع الأحمر (شديد الخطورة) إلى 359، فيما وصف مدير وحدة العناية المركزة في مستشفى الإمام الرضا في مشهد، عدد الإصابات اليومية في المدينة بـ«الرهيب». وقال إن الوفيات المسجلة في مقبرة بهشت رضا فقط تتراوح بين 200 و210 أشخاص خلال يوم واحد.

والجمعة، أعلنت وزارة الصحة عن وفاة 527 شخصا بسبب كورونا خلال الـ24 ساعة، وتم التعرف على أكثر من 39119 مصابا جديدا في البلاد.

وفي مؤتمر صحفي في طهران، دعا «زالي» إلى دعم الشعب وتعزيز الوعي العام للسيطرة على كورونا، وقال إنه وفقا لآخر الإحصاءات، فإن معدل الالتزام بالبروتوكولات الصحية في طهران هو 52%.

وبينما يقتل كورونا أكثر من 500 شخص يوميا في إيران، أعلن علي أصغر رئيس مستشفى الأطفال بالعاصمة طهران، الجمعة، أن عدد الأطفال المصابين بفيروس كورونا يتضاعف.

فرض إغلاق

وأمس قررت لجنة أزمات معنية بفيروس كورونا فرض إغلاق لمدة ستة أيام اعتبارا من بعد اليوم الأحد، فيما ترتفع الإصابات والوفيات جراء سلالة دلتا من فيروس كورونا.

والأسبوع الماضي تم رفض فرض إغلاق لأسباب اقتصادية. غير أنه جراء الأرقام المرتفعة حيث يتوفى في المتوسط شخص كل ثلاث دقائق وهناك إصابة جديدة كل ثلاث ثوان، تم التراجع عن قرار الرفض.

وسجلت وزارة الصحة الإيرانية أكثر من 460 وفاة ونحو 30 ألف إصابة جديدة خلال 24 ساعة، أمس السبت.

ومنذ بدء تفشي الجائحة في إيران في فبراير 2020، جرى تسجيل وفاة ما يربو على 97 ألف شخص وإصابة 4.4 مليون حسب مصادر النظام في طهران، لكن مصادر معارضة تقول إن الأعداد أكبر من ذلك بكثير.

بعث 8 أعضاء من الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي برسالة، أول أمس الجمعة، إلى منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، انتقدوا فيها حضور ممثل عن الاتحاد الأوروبي في مراسم تأدية إبراهيم رئيسي، اليمين الدستورية.

وأعضاء المجلس الموقعون على هذه الرسالة هم: كلوديا تيني عن ولاية نيويورك، وتوم بريشت عن ولاية تينيسي، وستيفاني إيريس بايس عن ولاية أوكلاهوما، وسكوت بيري عن ولاية بنسلفانيا، وبريان ماست عن ولاية فلوريدا، ونيكول ماليوتاكيس عن ولاية نيويورك، وفريد كلير عن ولاية بنسلفانيا، وروني جاكسون عن ولاية تكساس.