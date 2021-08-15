شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل العقوبات الأوروبية على مسؤولين لبنانيين غير مؤكد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سلط موقع «مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات» الضوء على إطار العقوبات المعيب الذي يتبناه الاتحاد الأوروبي فيما يخص لبنان.

وبحسب مقال لـ «توني بدران»، الزميل البارز بالمؤسسة، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في 30 يوليو أنه تبنى إطارا ينص على إمكانية فرض عقوبات على الأشخاص والكيانات المسؤولين عن تقويض الديمقراطية وسيادة القانون في لبنان. وقال الكاتب: لا يهدف إطار العقوبات الأوروبي إلى استهداف حزب الله، ولا يقصد حتى معاقبة أو تهميش الطبقة السياسية الفاسدة في البلاد، بدلاًمن ذلك، تتلخص سياسة الولايات المتحدة وبروكسل في الحفاظ على النظام الذي يديره حزب الله في لبنان.

وتابع يقول: مع ذلك، فإن احتمالات تفعيل الإطار غير مؤكدة، حيث إن معاييره لفرض العقوبات ذاتية للغاية، مما قد يحرك الانقسامات المستمرة في الاتحاد الأوروبي، لكن ما هو مؤكد أكثر هو أن الاتحاد الأوروبي لن يقوم بالاستهداف.

وأشار إلى أن إطار عمل الاتحاد الأوروبي يحدد 3 معايير للتصنيفات المحتملة: (1) إعاقة تشكيل الحكومة أو الانتخابات المقبلة، (2) إعاقة تنفيذ الإصلاحات الحاسمة، (3) سوء السلوك المالي الجسيم والتصدير غير المصرح به لرأس المال.

ومضى يقول: إذا تم فرض عقوبات على كيانات محددة، فسيستتبع ذلك تجميد الأصول، في حين تتألف العقوبات المفروضة على الأفراد المحددين من تجميد الأصول وحظر السفر مع استبعادهم من الاتحاد الأوروبي، ولكن هذا احتمال بعيد، على سبيل المثال، من غير الواضح كيف ستتوصل مختلف الدول الأوروبية إلى قرار مشترك حول من هو المسؤول عن عرقلة تشكيل الحكومة من بين القادة الطائفيين في لبنان، على افتراض استمرار هذا الحظر.

وأكد أن تحديد المسؤولين عن تعطيل الإصلاحات الحاسمة هو عملية ذاتية، لا سيما عندما لا تكون الطبقة السياسية اللبنانية بأكملها متورطة في الفساد فحسب، بل تشارك أيضًا بانتظام في تجارة اللوم لأغراض سياسية.

وتابع: بصرف النظر، إذا كان الأوروبيون يتفقون على من يستهدفون، فلن يكون حزب الله. التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشكل علني مع حزب الله في إطار مساعيه لتشكيل حكومة لبنانية جديدة، وبالمثل، فإن فرنسا هي الخصم الرئيسي في الاتحاد الأوروبي للحاجة الداعية إلى تصنيف حزب الله على أنه منظمة إرهابية.

وأضاف: أولا وقبل كل شيء لن تبدل فرنسا موقفها القديم بشأن هذه القضية فقط، ولكنها لن تتجاوز حزب الله بينما يخدم الجنود الفرنسيون في مهمة حفظ السلام التابعة لليونيفيل في جنوب لبنان، حيث يستخدم الحزب بانتظام التهديدات، المدعومة بالعمل، كوسيلة للترهيب، وأخيرًا، لن تعرض فرنسا استثماراتها الحالية والمحتملة في لبنان للخطر.

ومضى يقول: بدلا من ذلك، يبدو أن فرنسا لديها هدف أقل بكثير في الاعتبار لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

وأردف: قبل اعتماد إطار عمل الاتحاد الأوروبي، قال مسؤول أوروبي كبير: «إن المستهدف الذي تدرسه باريس هو جبران باسيل، وزير الخارجية اللبناني السابق وصهر الرئيس الحالي»، والذي صنفته إدارة دونالد ترامب السابقة بتهمة الفساد في 2020.

وأضاف: بينما باسيل هو الهدف المستحق تمامًا للعقوبات، فإن مثل هذا التصنيف الضيق، في حالة حدوثه، قد يبدو صعبًا وسيكون في الواقع ثانويا. علاوة على ذلك، ستتلاءم السياسة الأوروبية مع الألعاب السياسية لحكم القلة في لبنان.