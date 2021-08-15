شكرا لقرائتكم خبر عن «العسكرية الليبية» تبحث أزمة وزير الدفاع وإجلاء المرتزقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعقد مجلس النواب الليبي اليوم الأحد، جلسة بمقر المجلس في مدينة طبرق لحسم مشروع قانون انتخاب الرئيس بطريقة الاقتراع المباشر من الشعب، ومشروع قانون الميزانية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، أن المجلس يستكمل مناقشة بنود جدول الأعمال المتواصل منذ عدة جلسات.

وناقش المجلس في مطلع الشهر مواد مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب الليبي، وأكد المجلس أنه تلقى من الحكومة مشروع قانون الميزانية بعد تعديله.

فيما انطلقت أمس السبت، في مدينة «سرت» وسط ليبيا، الجولة السابعة من مفاوضات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5»، وتبحث اللجنة تنفيذ النقاط العالقة من اتفاق جنيف.

ويشمل جدول أعمال هذه الجولة متابعة لجان الترتيبات الأمنية الخاصة بتأمين الطريق الساحلي واستئناف تبادل المحتجزين، بالإضافة إلى ملف وزير الدفاع وتعيين شخصية توافقية على رأس هذه الوزارة، كما تبحث اللجنة تحديد آلية إخراج العناصر الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

ووصل وفد اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن المنطقة الغربية، ووفد الأمم المتحدة، إلى سرت مساء الجمعة، عبر الطريق الساحلي الرابط بين الشرق والغرب الذي تم افتتاحه قبل أسبوعين.

على صعيد متصل، زار المبعوث الأمريكي الخاص والسفير إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، أنقرة، لإجراء مشاورات مع المسؤولين الأتراك؛ تعزيزا للجهود الأمريكية من أجل دعم الانتخابات البرلمانية والرئاسية الليبية في ديسمبر.

وأكدت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في سلسلة تغريدات لها بموقع «تويتر»، أن رحة السفر كانت في 12 و13 من الشهر الجاري، وركزت على الضرورة المُلحة لوضع الأساس الدستوري والإطار القانوني اللازمين للانتخابات.

وشددت الولايات المتحدة على دعم حق الشعب الليبي في اختيار قادته، من خلال عملية ديمقراطية مفتوحة وخالية من الضغوط الخارجية، داعية الشخصيات الرئيسية لاستخدام تأثيرها في هذه المرحلة الحرجة لفعل ما هو أفضل لجميع الليبيين.