شكرا لقرائتكم خبر عن توصية أوروبية بتعليق عمليات إعادة اللاجئين لأفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوصى سفراء الاتحاد الأوروبي في أفغانستان بتعليق عمليات ترحيل اللاجئين لأفغانستان في الوقت الحالي بسبب تدهور الوضع الأمني هناك بصورة كبيرة.

وفي ضوء الصراع المتزايد في السوء والوضع الأمني والقانوني غير المستقر بالإضافة للافتقار للأماكن الآمنة في البلاد، أوصى السفراء بتعليق مؤقت لعمليات الإعادة القسرية من دول الاتحاد الأوروبي إلى أفغانستان، وفقا لتقرير أرسله سفراء الاتحاد الأوروبي في كابول إلى الدول الأعضاء أمس الأول.

وكانت وزارة اللاجئين الأفغانية قد ناشدت الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الأخرى مؤخرا وقف عمليات الترحيل لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من يوليو الماضي.

يشار إلى أن حركة طالبان تسيطر حاليا تقريبا على نصف المناطق في أفغانستان.

كما طُلب من الدول الأوروبية زيادة الدعم لمنظمة الهجرة الدولية ووكالة اللاجئين الأممية في باكستان وإيران وتركيا، حيث من المتوقع أن تستقبل هذه الدول أكبر تدفق للاجئين في أفغانستان.

ويشار إلى أن ثماني دول من الاتحاد الأوروبي ما زالت تدير سفاراتها في كابول ومن بينها ألمانيا.

كما أكدت المفوضية الأوروبية أنها تلقت خطابا من ألمانيا وخمس دول أخرى تعارض فيه تعليق عمليات الترحيل.

وطالب وزراء داخلية ست دول في الخطاب، الذي حصلت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) المفوضية بالمضي في عملية الإعادة بالتنسيق مع أفغانستان، حيث إن تعليق عملية إعادة اللاجئين سيحفز المزيد من المواطنين الأفغان على الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي.

وتشهد ألمانيا مناقشة حامية بشأن توقف محتمل لعمليات الترحيل. وقد جرى مؤخرا إلغاء رحلة مقررة لإعادة لاجئين في بداية الشهر الجاري.

ومع ذلك، تلتزم حكومة برلين بعمليات الترحيل. وقالت وزارة الداخلية إنه يجب إعادة تحديد موعد للرحلة في أقرب وقت ممكن.

وطالبت منظمة العفو الدولية منظمة أخرى بتعليق فوري لترحيل طالبي اللجوء المرفوضين من ألمانيا.

من جهة أخرى، حذرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه من أن الفشل في وقف العنف المتصاعد وانتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان، ستكون له عواقب وخيمة على الشعب الأفغاني، مشيرة إلى استمرار الخسائر في أرواح المدنيين والانتهاكات التي ترقى إلى الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وقالت: إن حرب المدن تؤدي إلى مقتل العشرات من المدنيين، كما حدث منذ 9 يوليو في 4 مدن هي لشكرجاه وقندهار ووهرات وقندوز ، حيث قتل ما لا يقل عن 183 مدنيًا وجرح 1181 من بينهم أطفال، مطالبة بوقف القتال لمنع مزيد من إراقة الدماء.

وشددت على ضرورة وقف طالبان عملياتها العسكرية في المدن وحماية المدنيين والعودة إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى تسوية سلمية، حاثةً جميع الدول على استخدام نفوذها على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف لإنهاء تلك الأعمال وتنشيط عملية السلام.

من ناحيته، أعلن نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والمرشح لخلافتها أن الحكومة الاتحادية تسعى إلى الإسراع بإنقاذ العاملين المحليين الأفغان الذين عملوا مع القوات الألمانية، وأسرهم، قبل تقدم حركة طالبان.

وقال أولاف شولتس، الذي يشغل أيضا منصبي وزير المالية الاتحادي ورئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ومرشح الحزب لمنصب المستشار، لصحيفة «نويه أوسنابروكر تسايتونج» الألمانية في عددها الصادر الثلاثاء: «نناقش إذا ما كان هناك إمكانات للإسراع بإخراج هؤلاء الأشخاص جوا»، لافتا إلى أن هناك مساعي حثيثة جارية. وأضاف شولتس: «ولكن ألمانيا لا يمكنها اتخاذ قرار في هذا الشأن بمفردها، حيث يتعلق الأمر باتفاق وثيق مع الحكومة الأفغانية».

وكانت ميركل تعهدت بتقديم مزيد من الدعم للعاملين المحليين وطرحت للنقاش إمكانية توفير رحلات طيران عارض من أجل إخراجهم وأسرهم من أفغانستان.

ويتهم منتقدون ألمانيا بأنها لا تساعد الأشخاص الذين اعتمد عليهم الجيش الألماني خلال مهمته في أفغانستان، بشكل سريع.