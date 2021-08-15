وسائل إعلام: مقتل وإصابة عشرات الأشخاص إثر انفجار صهريج مازوت في بلدة تليل بمحافظة عكار شمالي لبنان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انفجر صهريج مازوت، الأحد، في بلدة تليل بعكار شمالي لبنان، ما أسفر عن وقوع عشرات القتلى والمصابين.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية أن "انفجار الصهريج أدى إلى إصابة حوالي 50 شخصا، مشيرا إلى أن بعض الإصابات بالغة وأخرى طفيفة، فيما خرج 7 أشخاص من تحت الركام".



وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات فيديو تظهر مشاهد الانفجار واحتراق عدد من الجثث، كما تم تداول مقاطع فيديو تظهر نقل عدد كبير من الجرحى إلى مستشفيات المنطقة.

وأطلقت العديد من المستشفيات المحيطة بموقع الانفجار بينها "معن يوسف" و"رحال" استغاثات للأهالي للتبرع بالدم من جميع الفئات.