تعديل وزاري على الحكومة الفلسطينية قبل نهاية الأسبوع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مسؤول في حركة "فتح" إن تعديلا سيجري على الحكومة الفلسطينية قبل نهاية الأسبوع الجاري يشمل 6 حقائب وزارية بما فيها الداخلية.

وأكد مسؤول كبير في الحكومة الفلسطينية، لـ"الخليج 365"، أن "تعديلا سيجري على حكومة الدكتور محمد إشتية سيشمل 6 وزارات".

وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه: "يجري التشاور بين إشتية والرئيس محمود عباس من أجل وضع اللمسات الأخيرة على التعديل قبل الإعلان عنه رسميا".

ويجري التعديل بموجب مرسوم رئاسي بسبب عدم وجود مجلس تشريعي (برلمان) فلسطيني.

وفي هذا الصدد، قال منير الجاغوب، مسؤول الإعلام في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة "فتح"، في تدوينة عبر حسابه في فيسبوك: "في اتصال هاتفي مع إشتية التعديل الوزاري سيكون قبل نهاية هذا الأسبوع".

وأضاف أن "التعديل سيطول عددا من الوزارات مع إضافة وزير للداخلية ووزير للأوقاف".

وتابع: "الحوار حول الأسماء مستمر، فيما الاسم الوحيد الثابت هو اللواء زياد هب الريح الذي سيتولى منصب وزير الداخلية".

ويتولى هب الريح منصب مدير الأمن الوقائي في الضفة الغربية منذ سنوات طويلة.

وكان رئيس الوزراء إشتية أبقى حقيبة الداخلية وحقيبة الأوقاف ضمن مسؤوليته عند تشكيل الحكومة في شهر أبريل/نيسان 2019.

وأشارت مصادر فلسطينية لـ"الخليج 365" إلى أن "التعديل سيشمل وزارات الصحة والعدل والحكم المحلي والتربية والتعليم".

وتحاول الحكومة الفلسطينية استعادة ثقة الفلسطينيين بعد سلسلة من الهزات.