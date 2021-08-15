شكرا لقرائتكم خبر عن كيف دعمت الدولة المواطن والأطقم الطبية للحد من تداعيات جائحة كورونا ماليًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، الجهود المبذولة من قبل الدولة لدعم القطاعات المختلفة في ظل فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، وكيفية التعامل المالي والاقتصادى مع الجائحة ومساندة القطاعات المتضررة، وذلك فى ضوء تحليلها لبيان وزارة المالية عن موازنة العام المالى الجارى 2021/2022.

وفى هذا الصدد، نلقى الضوء على الجهود المبذولة والقرارات المتخذة تخص المواطن وانعكست بشكل مباشر على حياتهم - وفقا لتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب:

1- مبادرات التمويل العقاري لمتوسطي الدخل حيث تم تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه يتم توجيهها للتمويل العقاري من خلال البنوك بسعر عائد 10% .

2- تعديل نسبة القروض الاستهلاكية الشخصية لتصبح حدها الأقصى 50 % بدلا من 35 % من مجموع الدخل الشهري متضمنة القروض العقارية للإسكان الشخصي .

3- مد وقف قانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عاميين لتعزيز دعائم منظومة الحماية الاجتماعية وتخفيف التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد على العاملين بالقطاع الزراعي .

4- تغطية مصاريف الرحلات الاستثنائية لإعادة المصريين بالخارج بالإضافة إلى مصاريف الحجر الصحي عليهم . دعم نقدي شهري بقيمة 500 جنيه للعمالة الغير منتظمة المتأثرين لمدة 3 أشهر ثم لمدة ثلاثة أشهر أخرى .

5- إصدار الضمانات وتوفير التمويل الإضافي لضمان الشراء وتوافر كميات إضافية من السلع الأساسية .

6- تمويل إضافي لاستيعاب زيادة مخصصات الأجور الموظفي الصحة العامة أو التعيينات الجديدة ، وشراء المستلزمات والمعدات الطبية والوقائية وشراء الوجبات وغيرها من تكاليف التشغيل الإضافية بالإضافة إلى زيادة حوافز العاملين بالقطاع الصحي والتي تتضمن بدلات للأطقم الطبية بنسبة زيادة 75 % عن بدل المهن الطبية بالإضافي إلى المكافآت الشهرية.