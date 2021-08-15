بايدن يعقد مؤتمرًا بالفيديو مع فريقه الأمني بشأن الوضع بأفغانستان

محمد اسماعيل - القاهرة - الولايات المتحدة - (أ.ش.أ)

عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن السبت مؤتمرا بالفيديو مع فريقه الأمني لمناقشة الجهود الراهنة لإدارته لتقليص الوجود الأمريكي في أفغانستان والذي يواجه وضعا أمنيا متدهورا في ظل اقتراب حركة طالبان من السيطرة على البلاد بأكملها.

وأشار مسئول بالبيت الأبيض اليوم إلى أن بايدن ونائبته كامالا هاريس ناقشا مع أعضاء إدارته ومن بينهم أنتوني بلينكن وزير الخارجية ولويد أوستن وزير الدفاع تخفيض وجود المدنيين الأمريكيين بأفغانستان.

وأوضح المسئول أن الفريق ناقش كذلك تطورات الموقف الأمني في تلك الدولة إضافة إلى الإجلاء الآمن للمتقدمين بطلبات هجرة خاصة للولايات المتحدة.

ونوه إلى أن من بين المشاركين في مؤتمر الفيديو مارك ميلي رئيس هيئة أركان الجيش ورون كلين كبير مسئولي البيت الأبيض وجيك سوليفان مستشار الأمن القومي.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية " بنتاجون" قد أفادت بأنه تم إرسال قوة قوامها 3000 جندي إلى أفغانستان للمساعدة في إجراء خفض كبير في أعداد الموظفين بالسفارة الأمريكية بالعاصمة الأفغانية كابول، كما تم توجيه هؤلاء الموظفين بالبدء في التخلص من المواد الحساسة التي قد يساء استخدامها في الدعاية المضادة.