​​​"الأعلى للجامعات الخاصة" يؤكد عدم إجراء اختبارات قبول للطلاب

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد الدكتور محمد حلمي، أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، عدم وجود اختبارات لقبول طلاب الثانوية العامة بالجامعات الخاصة.

وأوضح حلمي، في تصريح لمصراوي، اليوم السبت، أن كليات الجامعات الخاصة هذا العام لم تقم بأي اختبارات كشرط للقبول بها، مشيرا الي أن القبول يكون فقط وفقا لمجموع الثانوية العامة.

وتابع أمين عام الجامعات، ومن المقرر أن يكون تسجيل رغبات التحاق الطلاب بالجامعات عن طريق موقع المجلس بنظام التنسيق الإلكتروني.

ويشار إلى أن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، كان قد أعلن أن تكون قواعد القبول والحد الأدنى مثل العام الماضي، حيث كان الحد الأدنى للتقدم العام الماضي 95% للطب البشري و90% كليات طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعي و80% كلية الهندسة والطب البيطري، و70% كليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب و60%، كليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة و55% كليات الزراعة، وباقي الكليات.