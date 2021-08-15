الجزائر إخماد 43 حريقا في 20 ولاية

أصدرت وحدات الحماية المدنية الجزائرية بلاغا كشفت فيه آخر تطورات الحرائق في البلاد، خلال آخر 24 ساعة.

وأكدت وحدات الحماية المدنية في بلاغها أنها «قامت خلال الـ24 ساعة الأخيرة بإخماد 43 حريق غابة على مستوى 20 ولاية»، تصدرتها ولاية تيزي وزو بـ 10 حرائق.

كما أوضحت الحماية المدنية أنه «للوقوف على إخماد هذه الحرائق، تم تجنيد إمكانيات مادية وبشرية هائلة تتمثل في 7500 عون حماية مدنية، و490 شاحنة إخماد، بالإضافة إلى 3 مروحيات من المجموعة الجوية للحماية المدنية، و5 مروحيات للجيش الوطني الشعبي، وكذا طائرتين كنادير».

253 عملية

وأشارت إلى أن مروحيات المجموعة الجوية للحماية المدنية والجيش الوطني الشعبي قامت بـ235 عملية قذف بالماء، بالإضافة 172 عملية قذف الماء لطائرتين كنادير عبر ولايات تيزي وزو، وبجاية، وولاية جيجل.

وشددت على أن «جهود الحماية المدنية تتوصل رفقة المصالح المختصة على إخماد 29 حريقا عبر 13 ولاية، وهم: تيزي وزو 7 حرائق، وبجاية 5 حرائق، وجيجل 4 حرائق، والطارف 4 حرائق، وسطيف حريقان، وحريق بكل من ولايات عنابة، وقالمة، وعين الدفلى، والبويرة، وتبسة، وتيارت والمدية».

إخماد 43 حريق غابة على مستوى 20 ولاية وهي:

تيزي وزو 10

جيجل 7

الطارف 5

بجاية 4

البليدة 4

سوق أهراس3

تيسمسيلت 2

برج بوعريريج 2

سطيف 2

تبسة 1

عنابة 1

عين الدفلى 1

البويرة 1