أول إصابة بالإيبولا منذ 25 عاماً في ساحل العاج

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 أغسطس 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعة واحدة

سجلت السلطات الصحية في ساحل العاج، اليوم السبت، أول حالة إصابة بالإيبولا في البلاد منذ 25 عاما.

ومرض فيروس الإيبولا هو مرض وخيم يصيب الإنسان ويسبب مرضا حادا وخطيرا يودي بحياة الفرد في أغلب الأحيان إن لم يُعالج.

وينتقل الفيروس إلى الإنسان من الحيوانات البرية وينتشر بين صفوف التجمعات البشرية عن طريق سريانه من إنسان إلى آخر.

يبلغ معدل موت حالات الإصابة بمرض فيروس الإيبولا نسبة 50% تقريبا، ولكن هذا المعدل تراوح بين نسبتي 25% و90% في الفاشيات التي اندلعت في الماضي.