بايدن يرسل “نحو 5 آلاف” جندي أميركي إلى أفغانستان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 أغسطس 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين

قرّر الرئيس الأميركي جو بايدن إرسال “نحو 5 آلاف” جندي أميركي، أي أكثر بألفين من العديد المقرر إلى أفغانستان للمشاركة في إجلاء طاقم السفارة ومدنيين أفغان. وأوضح أن هؤلاء الجنود سينتشرون في أفغانستان لتنظيم الإجلاء وإنهاء المهمة الأميركية بعد 20 عاماً من العمليات الميدانية.

ودافع بايدن مجدداً عن قراره سحب الجيش الأميركي من أفغانستان قائلا “أنا رابع رئيس يتولى المنصب في ظل وجود قوات أميركية في أفغانستان”، مؤكداً “لن أورّث هذه الحرب إلى رئيس خامس”.

ووصلت السبت قوة جديدة من الجنود الأميركيين، إلى كابل من أجل عمليات الإجلاء.

وأفاد المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية، الكومندان بيل أوربن أنه بعد وصول قوة أولى من مشاة البحرية (المارينز) الجمعة، “يواصل” الجنود الأميركيون الهبوط في كابل لإجلاء الدبلوماسيين والأفغان الذين تعاملوا مع الولايات المتحدة ويخشون التعرض لانتقام حركة طالبان.

ولم يحدد عدد الجنود كما لم يوضح ما إذا كانت عمليات إجلاء الدبلوماسيين من السفارة الأميركية في كابل قد بدأت.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع جون كيربي، الجمعة، أن الولايات المتحدة تعتزم إجلاء “آلاف الأشخاص في اليوم” متوقعا “وصول غالبية العناصر الثلاثة آلاف بحلول نهاية الأسبوع”.

ويعمل هذا الأسبوع نحو 4200 شخص في السفارة الأميركية في كابل، حيث يسعى آلاف الأفغان من مترجمين وغيرهم ممن ساعدوا القوات الأميركية للمغادرة خوفا من انتقام طالبان.

ويقدر البنتاغون بحوالى 30 ألفا عدد الأشخاص الذين يتحتم إجلاؤهم بحلول 31 أغسطس، مع انتهاء المهلة التي حددها الرئيس جو بايدن لاستكمال الانسحاب من هذا البلد.

وسيطر مسلحو حركة طالبان يوم السبت على مدينة مزار شريف، وأصبحوا على مشارف العاصمة الأفغانية كابل.