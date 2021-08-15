محمد الفلاح - على مشارف العاصمة كابول.. طالبان تستولي على المدن دون قتال

الأحد 15 أغسطس 2021

كشف مسؤول محلي، السبت، أن مقاتلي طالبان سيطروا على مدينة مزار الشريف الواقعة في شمال أفغانستان والتي كانت آخر معاقل الحكومة الأفغانية في الشمال، مع فرار قوات الأمن إلى حدود أوزبكستان، بينما تتقدم بشكل سريع دون مقاومة إلى العاصمة كابول.



وقال أفضل حديد، رئيس المجلس المحلي بإقليم بلخ: "طالبان سيطرت على مزار الشريف"، مضيفا أن المدينة سقطت على ما يبدو دون قتال.

وأضاف أن الجنود تركوا العتاد وتوجهوا نحو المعبر الحدودي.

وتابع قائلا: "جميع القوات الأمنية غادرت مدينة مزار"، رغم استمرار الاشتباكات المتفرقة في منطقة واحدة قرب وسط المدينة.

ومثله أكد نائب أفغاني، على أن طالبان سيطرت على إقليم كونار شرقي البلاد دون قتال.

وينتظر المئات من عناصر الجيش والشرطة الأفغانية أمام المعبر الحدودي مع أوزباكستان، بانتظار السماح لهم بالدخول بعد سيطرة طالبان على مدينة مزار الشريف.

وقال النائب سيد محمد داود ناصري إن ولاية دايكندي الواقعة وسط أفغانستان استسلمت لحركة طالبان دون قتال.

وأوضح أنه سمع صوت إطلاق نار مرتين فقط في نيلي عاصمة الولاية، قبل تسليم جميع المنشآت للمتمردين.

ويعد استسلام دايكندي ليل السبت هو التطور الأحدث في الهجوم الخاطف لحركة طالبان التي تقترب الآن من العاصمة كابول.

وسيطرت طالبان على 25 عاصمة ولاية دون أدنى مقاومة تذكر، فيما قامت السلطات في هذه الولايات بتسليمها بينما فرت قوات الأمن منها وآلاف السكان.