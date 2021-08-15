«شقق تساوى ملايين وإيجارها جنيهات.. هخليكم تمشوا تتكعبلوا في الشقق».. ماذا قال الرئيس السيسي عن مشكلة الإيجار القديم؟

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ان يسعى لحل مشكلات الأيجار القديم بزيادة المعروض؛ مرددا: «أنا هخليكم تمشوا تتكعبلوا في الشقق».

وأضاف خلال لقائه مع الأسرة المصرية، على هامش افتتاح عدد من المشروعات القومية صباح اليوم: «يجب احترام الملكية من غير ماندوس على الناس»؛ لافتا أن هناك شققا يتم تأجيرها بجنيهات بوسط البلد وتساوي 5 ملايين جنيه.

وأشار الرئيس، أنه من حق المواطن أن يسكن فيها، ولكن من حق مالكها ان يتمتع ايضا بحقها الأصلي بدون المساس باحد، من خلال توزان نسبي .

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح اليوم عددا من المشروعات السكنية المتنوعة بمدينة بدر.

وسلم الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الحفل، عددا من عقود الشقق الجديدة للمواطنين، كما كرم ومنح شهادات التقدير للعناصر المتميزة من القائمين على المشروع.

كما كرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، نماذج من المشاركين فى المشروعات القومية.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، افتتاح عدد من المشروعات السكنية المتنوعة، وذلك عبر الفيديو كونفرانس من داخل مدينة بدر.

وتشهد مدينة بدر، تنفيذ أول مشروع سكنى لموظفى العاصمة الإدارية الجديدة، والتى تقع على بعد 10 دقائق فقط من الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية، والمقرر تسليمها لموظفى الوزارات التى وقع عليهم الاختيار كمرحلة أولى للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وتقع وحدات موظفى الدواوين فى العاصمة الإدارية بمدينة بدر، وتحديدًا بمنطقة الـ800 فدان بالتوسعات الشرقية للمدينة، حيث تعد المنطقة من أحدث المناطق التى يتم تنميتها عمرانيًا فى مدينة بدر، وتقع أيضًا أمام طريق الروبيكى الجديد، فهى المنطقة الأقرب للطريق الدائرى الإقليمى وبالتالى فهى قريبة جدًا من العاصمة الإدارية الجديدة، كما تقع هذه الوحدات بالقرب من مشروع القطار الكهربائى الذى يربط العاصمة الإدارية بمدينة بدر.