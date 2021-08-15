شكرا لقرائتكم خبر عن 9 بيانات يجب وضعها على السلع وفق قانون "حماية المستهلك".. أبرزها شروط التداول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ووفقا للمادة ( 6 ) من اللائحة التنفيذية، يلتزم المورد بأن يضع على السلع البيانات الآتية : -

1- اسم السلعة . 2- بلد المنشأ 3- اسم المنتج أو المستورد واسمه التجاري وعنوانه و علامته التجارية إن وجدت . 4 - تاريخ الإنتاج . 5- مدة الصلاحية للسلع التي لها فترة زمنية لصلاحيتها للاستهلاك . 6 - شروط التداول والتخزين وطريقة الاستعمال . 7- الأنواع والسمات والأبعاد والأوزان والمكونات . 8- مدة الضمان للسلع المشمولة بالضمان . 9 - العمر الافتراضي . كما ألزمت اللائحة المورد في الأحوال التي قد يؤدي فيها استخدام المنتج إلى الإضرار بصحة وسلامة المستهلك بأن يضع على المنتج ما يبين الطريقة الصحيحة لاستخدامه وكيفية الوقاية من الأضرار المحتملة وكيفية علاجها في حالة حدوثها.

وتضمنت اللائحة تعريف "المورد " بأنه كل شخص يمارس نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا أو حرفيا يقدم خدمة للمستهلك ، أو ينتج سلعة أو يصنعها أو يستوردها أو يصدرها أو يبيعها أو يؤجرها أو يعرضها أو يتداولها أو يوزعها أو يسوقها ، وذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك أو التعاقد أو التعامل معه عليها بأية طريقة من الطرق بما في ذلك الوسائل الإلكترونية وغيرها من الوسائل التقنية الحديثة .