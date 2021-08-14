«باريس سان جيرمان» بدون ميسي ونيمار أمام ستراسبورغ



يغيب الثنائي الضارب المؤلف من الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار عن تشكيلة باريس سان جيرمان في مباراته المقبلة من الدوري الفرنسي لكرة القدم اليوم السبت أمام ضيفه ستراسبورغ.

وللمباراة الثانية من الموسم الجديد، لم يستدع المدرب ماوريسيو بوكيتينو لاعبين شاركوا في كأس أوروبا أو كوبا أميركا.

وتعاقد ميسي الثلاثاء مع سان جيرمان بعد نهاية رحلة زاخرة مع برشلونة الإسباني، علما بأنه واجه نيمار في نهائي كوبا أميركا محرزا لقبه الأول مع بلاده.

ولم يستهل ابن الرابعة والثلاثين التمارين مع فريق العاصمة الفرنسية المملوك قطريا سوى الخميس.

وقال بوكيتينو إن الجهاز الفني سيسير "خطوة بخطوة" مع المهاجم الأرجنتيني كي يكون "في أفضل ظروف حينما يبدأ".

وتابع المدرب الأرجنتيني: "كانت فرصة رائعة أن نراه (في التمارين)".

كما يغيب عن تشكيلة سان جيرمان الراغب باستعادة اللقب من ليل، البرازيلي ماركينيوس، الأرجنتينيان لياندرو باريديس وأنخل دي ماريا الذين خاضوا نهائي كوبا أميركا في 10 يوليو، بالإضافة إلى الحارس الجديد جانلويجي جوناروما ولاعب الوسط ماركو فيراتي اللذين خاضا نهائي كأس أوروبا مع إيطاليا وتوجا على حساب إنجلترا. يتابعون عملية التأهيل بعد عودتهم إلى التمارين في 6 أغسطس.

كما يغيب قلب الدفاع الإسباني سيرخيو راموس القادم من ريال مدريد، ولا يتوقع مشاركته قبل فترة التوقف الدولية مطلع سبتمبر.

وكان سان جيرمان فاز في مباراته الأولى على أرض تروا 2-1 بهدفي القادم الجديد المغربي أشرف حكيمي والإيطالي ماورو إيكاردي.