هالاند يقود دورتموند للفوز على فرانكفورت في 'البوندسليغا'

وسجل هالاند هدفين في الدقيقتين 34 و70، وصنع الثلاثة الباقية لكل من ماركو رويس والبلجيكي تورغان هازارد والأمريكي جيوفاني ريينا في الدقائق 23 و32 و58 على التوالي.

في المقابل، سجل هدفي الضيوف مدافع دورتموند فيليكس باسلاك بالخطأ في شباك فريقه والنرويجي ينس بيتر هاوغي في الدقيقتين 27 و86 على الترتيب.

