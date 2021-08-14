انت الان تتابع خبر هالاند يقود دورتموند للفوز على فرانكفورت في 'البوندسليغا' والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-08-14 | 22:02
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قاد المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند فريقه بوروسيا دورتموند خلال فوز عريض لفريقه على ضيفه أينتراخت فرانكفورت، اليوم السبت، بتسجيله هدفين وصناعته لثلاثة أهداف، لتنتهي المبارة 5-2 ضمن الجولة الأولى من "البوندسليغا".
وسجل هالاند هدفين في الدقيقتين 34 و70، وصنع الثلاثة الباقية لكل من ماركو رويس والبلجيكي تورغان هازارد والأمريكي جيوفاني ريينا في الدقائق 23 و32 و58 على التوالي.
في المقابل، سجل هدفي الضيوف مدافع دورتموند فيليكس باسلاك بالخطأ في شباك فريقه والنرويجي ينس بيتر هاوغي في الدقيقتين 27 و86 على الترتيب.
في المقابل، سجل هدفي الضيوف مدافع دورتموند فيليكس باسلاك بالخطأ في شباك فريقه والنرويجي ينس بيتر هاوغي في الدقيقتين 27 و86 على الترتيب.
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