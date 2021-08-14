انت الان تتابع خبر فلسطين.. تعديل وزاري قبل نهاية الاسبوع والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - صرح منير الجاغوب مسؤول الإعلام في مفوضية التعبئة والتنظيم لدى حركة "فتح" الفلسطينية، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء محمد اشتيه سيجري تعديلا وزاريا قبل نهاية الأسبوع.
وفي تغريدة على حسابه عبر "تويتر" أشار جاغوب إلى أن اشتيه أكد في اتصال هاتفي أنه سيجري تعديلا وزاريا قبل نهاية هذا الأسبوع.
وأضاف أن "التعديل سيطال عددا من الوزارات مع إضافة وزير للداخلية ووزير للأوقاف".
ولفت إلى أن الحوار حول الأسماء مستمر، فيما الاسم الوحيد الثابت هو اللواء زياد هب الريح الذي سيتولى منصب وزير الداخلية.
وأضاف أن "التعديل سيطال عددا من الوزارات مع إضافة وزير للداخلية ووزير للأوقاف".
ولفت إلى أن الحوار حول الأسماء مستمر، فيما الاسم الوحيد الثابت هو اللواء زياد هب الريح الذي سيتولى منصب وزير الداخلية.