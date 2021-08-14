فلسطين.. تعديل وزاري قبل نهاية الاسبوع

وفي تغريدة على حسابه عبر "تويتر" أشار جاغوب إلى أن اشتيه أكد في اتصال هاتفي أنه سيجري تعديلا وزاريا قبل نهاية هذا الأسبوع.

وأضاف أن "التعديل سيطال عددا من الوزارات مع إضافة وزير للداخلية ووزير للأوقاف".



ولفت إلى أن الحوار حول الأسماء مستمر، فيما الاسم الوحيد الثابت هو اللواء زياد هب الريح الذي سيتولى منصب وزير الداخلية.