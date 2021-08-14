طالبان تعترض مروحية تقل مسؤولين حاولوا الهرب

وأشار موقع "فوينيي أوبزريفاتيل" الروسي إلى أن "المسؤولين الحكوميين أرادوا الفرار من المدينة بعد أن أصبحت تحت سيطرة "طالبان"، لكن المسلحين تمكنوا من اعتراضهم قبل إقلاع المروحية مباشرة".

وأضاف الموقع: "انتهى الأمر باغتنام "طالبان" العديد من طائرات الهليكوبتر العسكرية متعددة الأغراض من طراز "مي-17" صالحة للاستخدام بكامل طاقاتها في وقت واحد، فيما لم يتم تحديد عددها".



وأفادت الأنباء بأن "طالبان" سيطرت على عواصم عدة مقاطعات أخرى واقتربت من العاصمة الأفغانية كابل.