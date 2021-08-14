إسرائيل تستدعي سفيرها في بولندا للتشاور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استدعت إسرائيل، مساء السبت، سفيرها في العاصمة البولندية وارسو للتشاور بعد قانون تعويضات الهولوكست.

ووقع الرئيس البولندي على قانون يمنع يهودا من الحصول على تعويضات على ممتلكات قد نهبت منهم إبان الهولوكوست.



وأوصت وزارة الخارجية الإسرائيلية، بأن يظل السفير البولندي لدى إسرائيل في عطلة ببلاده، مما يؤشر على أزمة بين البلدين.

وقالت الوزارة في بيان إن القرار جاء ردًا على توقيع الرئيس البولندي على قانون استرداد الممتلكات، بعد أن أقره البرلمان البولندي الأربعاء الماضي.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد: "اليوم، صادقت بولندا، ليس للمرة الأولى، على قانون معاد للسامية وغير أخلاقي".

وأضاف: "الليلة، أصدرت تعليماتي إلى القائم بالأعمال في السفارة الإسرائيلية في وارسو بالعودة إلى إسرائيل فورًا لإجراء مشاورات إلى أجل غير مسمى".

وتابع: "السفير الجديد في بولندا، الذي كان من المقرر أن يغادر إلى وارسو قريبًا، لن يغادر إلى بولندا في هذه المرحلة".

وقال: "يجب استخدام هذا الوقت لنشرح لشعب بولندا معنى الهولوكوست لمواطني إسرائيل، وإلى أي مدى سنرفض التسامح مع أي ازدراء لذكرى الهولوكوست وضحاياها.. الأمر لن ينتهي هنا".

وأضاف: "نجري محادثات مع الأمريكيين لتنسيق ردنا في المستقبل".

وتابع لابيد: "الليلة، أصبحت بولندا دولة معادية للديمقراطية وغير ليبرالية ولا تحترم أعظم مأساة في تاريخ البشرية. يجب ألا نظل صامتين أبدا.. من المؤكد أن إسرائيل والشعب اليهودي لن يصمتا".